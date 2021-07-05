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Відома легкоатлетка подалася в порно: спортсменку включали до топ-100 "найгарячіших" жінок світу

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Відома легкоатлетка подалася в порно: спортсменку включали до топ-100 "найгарячіших" жінок світу

instagram.com/alyshanewman

Фанати від такого кроку - в захваті.

Канадська легкоатлетка Аліша Ньюман створила обліковий запис на сайті для дорослих OnlyFans, де користувачі викладають пікантний контент для підписників за певну плату.

Спортсменка зізналася, що звикла все життя боротися з перешкодами. Її ж фото в Instagram свідчать, що її контент на новій платформі не залишиться без попиту.

instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
instagram.com/alyshanewman / ©
instagram.com/alyshanewman
  • Ньюман виступає в секторі для стрибків у висоту з жердиною.
  • Вона перемагала на Іграх Співдружності і брала участь в Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, де не змогла пробитися до фіналу.
  • Їй належить національний рекорд Канади зі стрибків у висоту з жердиною.
  • У 2021 році Аліша була включена до топ-100 "найгарячіших" жінок планети.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, ефектна футболістка пішла зі спорту заради порно.