Відома українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в рідному Миколаєві (фото)

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан показала наслідки воєнних злочинів Росії у рідному Миколаєві.
Олімпійська чемпіонка-2008 висловилася про обстріл житлового району, в якому вона виросла.
"Миколаїв. Це район, де я виросла. Народилася там. Ходила до школи. Це було сьогодні вранці. І зараз триває обстріл. У цю саму секунду.
Ненавиджу", – написала Харлан на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.
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