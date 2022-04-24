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Відома українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в рідному Миколаєві (фото)

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Відома українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в рідному Миколаєві (фото)

НОК України

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан показала наслідки воєнних злочинів Росії у рідному Миколаєві.

Олімпійська чемпіонка-2008 висловилася про обстріл житлового району, в якому вона виросла.

"Миколаїв. Це район, де я виросла. Народилася там. Ходила до школи. Це було сьогодні вранці. І зараз триває обстріл. У цю саму секунду.

Ненавиджу", – написала Харлан на своїй сторінці в Instagram.

© instagram.com/olgakharlan
instagram.com/olgakharlan
©

Нагадаємо, що чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.

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