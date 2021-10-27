Відома українська тенісистка обіграла росіянку та пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA

Одразу дві наші співвітчизниці зіграють в 1/4 фіналу у Клуж-Напоці.

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.

У поєдинку 1/8 фіналу 32-річна уродженка Рівненської області завдала поразки росіянці Анастасії Гасановій. Українка впоралася з представницею РФ за два сети - 6:2, 7:5 .

Вихід до чвертьфінал турніру WTA у Румунії є найкращим результатом Цуренко за останні півтора року. Востаннє вона заходила так далеко ще до пандемії коронавірусу: у березні 2020 року Цуренко грала в півфіналі турніру в Індіан-Веллсі.

Наступною суперницею Цуренко стане переможниця пари Ірина Бара (Румунія) - Ребекка Петерсон (Швеція).

Додамо, що Цуренко - не єдина представниця України в 1/4 фіналу турніру в Румунії. Раніше до цієї стадії пробилася Ангеліна Калініна, обігравши німкеню Анну-Лєну Фрідзам - 6:2, 6:2 .

До того ж, шанс вийти до чвертьфіналу турніру в Клуж-Напоці має ще одна українка - Марта Костюк. Для цього їй потрібно в 1/8 фіналу перемогти німкеню Мону Бартель.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про розставання з тренером після тривалої співпраці.

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