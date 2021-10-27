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Відома українська тенісистка обіграла росіянку та пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA

Відома українська тенісистка обіграла росіянку та пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA

Associated Press

Одразу дві наші співвітчизниці зіграють в 1/4 фіналу у Клуж-Напоці.

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.

У поєдинку 1/8 фіналу 32-річна уродженка Рівненської області завдала поразки росіянці Анастасії Гасановій. Українка впоралася з представницею РФ за два сети - 6:2, 7:5.

Вихід до чвертьфінал турніру WTA у Румунії є найкращим результатом Цуренко за останні півтора року. Востаннє вона заходила так далеко ще до пандемії коронавірусу: у березні 2020 року Цуренко грала в півфіналі турніру в Індіан-Веллсі.

Наступною суперницею Цуренко стане переможниця пари Ірина Бара (Румунія) - Ребекка Петерсон (Швеція).

Додамо, що Цуренко - не єдина представниця України в 1/4 фіналу турніру в Румунії. Раніше до цієї стадії пробилася Ангеліна Калініна, обігравши німкеню Анну-Лєну Фрідзам - 6:2, 6:2.

До того ж, шанс вийти до чвертьфіналу турніру в Клуж-Напоці має ще одна українка - Марта Костюк. Для цього їй потрібно в 1/8 фіналу перемогти німкеню Мону Бартель.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про розставання з тренером після тривалої співпраці.

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