Відома українська тенісистка оголосила про заручини зі своїм тренером (фото)

Українська тенісистка Людмила Кіченок виходить заміж за свого тренера Стаса Хмарського.

Про це перша ракетка нашої країни в парному розряді повідомила у своєму Instagram.

30-річна українка опублікувала фото з обручкою на пальці, позначивши на ньому свого майбутнього чоловіка.

"День, який запам'ятається", – підписала Людмила світлину, яку виклала в Instagram-сторіз.

Хмарський – відомий тенісний тренер. Окрім Людмили Кіченок, він зараз також тренує іншу українську тенісистку Марту Костюк. Раніше він працював з експершою ракеткою України Олександром Долгополовим та латвійкою Оленою Остапенко.

Людмила Кіченок – чемпіонка восьми турнірів WTA у парному розряді. Вона посідає восьме місце у світовому парному рейтингу.

Наразі Людмила Кіченок перебуває в турецькій Анталії, де жіноча збірна України з тенісу проведе поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Чехії. Матчі відбудуться від 14 до 15 квітня.

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