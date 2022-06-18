Відома українська тенісистка стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Українка Леся Цуренко вдало розпочала виступи у кваліфікації престижного турніру WTA500 в англійському Істборні.
У півфіналі кваліфікації досвідчена українська тенісистка впевнено обіграла Кімберлі Біррелл із Австралії.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився перемогою Цуренко з рахунком 6:3, 6:1.
Упродовж зустрічі Цуренко зробила три ейси, припустилася двох подвійних помилок та використала 6 з 11 брейкпойнтів.
У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з британкою Гізер Вотсон, яка на старті кваліфікації вибила Урсулу Радванську з Польщі - 4:6, 6:3, 6:3.
Додамо, що в основній сітці турніру в Істборні точно зіграють три представниці України - Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Раніше стало відомо, що тенісистам країн-агресорок дозволили виступити на US Open-2022.
Читайте також:
Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Пішли слідом за кораблем: усіх російських кікбоксерів вигнали з відомого промоушена
"Дуже залежна від російських спонсорів": український чемпіон світу "розніс" Міжнародну федерацію дзюдо