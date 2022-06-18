Відома українська тенісистка стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Відома українська тенісистка стартувала з перемоги у кваліфікації турніру в Істборні

Українка Леся Цуренко вдало розпочала виступи у кваліфікації престижного турніру WTA500 в англійському Істборні.

У півфіналі кваліфікації досвідчена українська тенісистка впевнено обіграла Кімберлі Біррелл із Австралії.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився перемогою Цуренко з рахунком 6:3, 6:1.

Упродовж зустрічі Цуренко зробила три ейси, припустилася двох подвійних помилок та використала 6 з 11 брейкпойнтів.

У фіналі кваліфікації Цуренко зіграє з британкою Гізер Вотсон, яка на старті кваліфікації вибила Урсулу Радванську з Польщі - 4:6, 6:3, 6:3.

Додамо, що в основній сітці турніру в Істборні точно зіграють три представниці України - Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Раніше стало відомо, що тенісистам країн-агресорок дозволили виступити на US Open-2022.

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