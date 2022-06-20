Відома українська тенісистка у напруженій боротьбі пробилася до другого кола турніру в Істборні

Українка Леся Цуренко успішно подолала перший раунд основної сітки престижного турніру WTA500 в англійському Істборні.
Після перемоги над британкою Гізер Вотсон в фіналі кваліфікації, Леся Цуренко на старті основної сітки здолала колумбійку Камілу Осоріо.
Матч тривав 2 години 13 хвилин і завершився тріумфом українки з рахунком 7:5, 7:6(2).
Під час поєдинку проти колумбійки Цуренко реалізувала 7 з 14 брейкпойнтів, віддавши суперниці шість геймів на своїй подачі.
В 1/16 фіналу Леся зіграє з Оленою Рибакіною із Казахстану, яка наразі є 21-ю ракеткою світу.
Сьогодні матчі першого раунду турніру в Істборні зіграють ще три представниці України - Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська тенісистка Людмила Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі. Цікаво, що нашій співвітчизниці навіть не довелося виходити на корт, щоб перемогти в фіналі.
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