Відома українська тенісистка вибила росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру WTA в Таїланді

Леся Цуренко не пустила спортсменку з країни-агресорки до наступного раунду змагань.

Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла росіянку Анну Калінську в другому колі турніру WTA 250 у Хуахіні (Таїланд).

Поєдинок тривав дві години та 23 хвилини. Цуренко розгромила суперницю з країни-агресорки в першому сеті, у другій партії поступилася на тайбрейку, після чого забрала вирішальний сет. Підсумок матчу – 0:6, 7:6, 4:6 на користь нашої співвітчизниці.

Калінська виступала на турнірі в нейтральному статусі через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України.

У чвертьфіналі Цуренко зіграє з німкенею Тетяною Марією, яка в 1/8 фіналу перемогла ще одну українку Даяну Ястремську – 0:6, 4:6.

Зазначимо, що до чвертьфіналу змагань у Хуахіні також пробилася українка Марта Костюк. У другому колі вона здолала японку Нао Хібіно – 3:6, 6:7.

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