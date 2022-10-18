Відома українська тенісистка вирішила достроково завершити сезон: назвала причину

Леся Цуренко не гратиме до кінця 2022 року.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко достроково завершила сезон-2022.

Про це 33-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, вимушена завершити виступи на турнірах цього року, щоб полікувати лікоть. Це не операція. Сподіваюся, наступний рік буде кращим", - написала Цуренко.

instagram.com/lesiatsurenko

Додамо, що травма ліктя вже тривалий час непокоїть Цуренко. Саме вона змушувала українку неодноразово зніматися зі змагань, зокрема й цього року на турнірах в Істборні та Будапешті.

Через дострокове завершення поточного сезону Цуренко втратить майже третину своїх рейтингових очок і опуститься в кінець топ-200 рейтингу WTA.

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