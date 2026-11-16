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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
337
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3 хв

Відома українська тенісистка оголосила про завершення кар'єри

Леся Цуренко ухвалила рішення про завершення професійної кар'єри.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Леся Цуренко

Леся Цуренко / © Associated Press

Українська тенісистка Леся Цуренко завершила професійну кар'єру.

Про це 37-річна спортсменка оголосила на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую, теніс! Я почекала деякий час, щоб бути спроможною відверто та чесно подякувати тенісу, адже останні роки в турі зламали щось у мені, і я почала сумніватися у своїй любові до цього виду спорту.

Але зараз, після певного часу та роботи над собою, я можу сказати, що справді вдячна за все, що дав мені теніс: усі можливості, усі уроки, щасливі моменти і, звичайно ж, усіх чудових людей, яких я зустріла на своєму шляху, які розділяли зі мною цей досвід і які підтримували мене протягом кар'єри. Я щиро вдячна кожному, хто вірив у мене, коли не вірила я сама, кожному, хто допомагав мені та зробив мої виступи в турі можливими, хто був зі мною у найщасливіші й найскладніші моменти.

Водночас я мушу визнати, що це дуже непростий момент для мене. Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, які переді мною стояли. І, мабуть, мені ще потрібен час, щоб прийняти те, що не все склалося так, як колись уявляла собі маленька я.

Але найголовніше, що зараз я знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах. Раніше я щиро думала, що моє життя закінчиться одразу після завершення кар'єри.

Можливо, для когось це звучить занадто драматично, але саме так я почувалася. Протягом багатьох років я майже повністю асоціювала свою особистість із тенісом і часто настільки розчинялася в ньому, що втрачала себе.

Попереду ще багато роботи, відновлення, пізнання себе та світу навколо. Світ виявився набагато більш багатогранним, ніж я колись могла уявити. У ньому є стільки можливостей, нових викликів і, я дуже сподіваюся, ще багато щасливих моментів. А ще мені точно доведеться навчитися цінувати себе не лише за те, чого я досягла, а й просто за те, ким я є.

Я не знаю, яким буде наступний розділ мого життя, але вперше за довгий час мені цікаво про це дізнатися. Назавжди вдячна", — написала Цуренко.

Цуренко за кар'єру виграла чотири титули WTA в одиночному розряді. Найвищою позицією Лесі у світовому рейтингу стало 23-тє місце, якого вона досягла в лютому 2019 року. 2012 року Цуренко мала статус першої ракетки України.

Найкращим результатом українки на турнірах Grand Slam став чвертьфінал US Open-2018. Також вона доходила до четвертого кола Вімблдону (2023) та Roland Garros (2018, 2023).

Раніше повідомлялося, що Світоліна звернулася до українців після поразки у фіналі Підсумкового турніру WTA.

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