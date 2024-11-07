Відоме португальське видання назвало воротаря збірної України російським голкіпером: він відреагував

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін, який став одним з героїв матчу четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів проти "Баварії", потрапив у несподіваний конфуз.

Після поєдинку відоме португальске видання A Bola припустилося помилки у своєму матеріалі, назвавши Анатолія "російським голкіпером".

"Російський голкіпер каже, що завжди намагається тримати свої ворота на замку", – йдеться в підзаголовку новини про Трубіна.

23-річний українець уже відреагував на кричущу помилку португальського ЗМІ, залишивши лаконічне послання для журналістів у своєму Instagram.

"Для всіх ЗМІ: Я – українець", – написав Анатолій, додавши своє фото з українським прапором.

Зазначимо, що на сайті A Bola уже виправили свою помилку і тепер Трубін підписаний як "український голкіпер".

У матчі проти "Баварії" український воротар зробив дев'ять сейвів і пропустив лише один гол. Лісабонський клуб зазнав мінімальної виїзної поразки від мюнхенців (0:1).

Загалом цього сезону Анатолій провів 15 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах, пропустив 11 голів та 7 поєдинків відіграв "на нуль".

Після чотирьох турів "Бенфіка" з 6 очками посідає 19-ту позицію у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У наступному турі "орли" 27 листопада на виїзді позмагаються з "Монако".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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