Відомі українські футболісти жорстко рознесли зрадника Тимощука, який виграв суд проти УАФ в Лозанні

У понеділок, 18 листопада, стало відомо, що колишній капітан і рекордсмен за кількістю матчів за збірну України Анатолій Тимощук виграв суд проти Української асоціації футболу (УАФ), яка раніше викреслила його з історії українського футболу.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовільнив апеляцію Тимощука та скасував санкції, які до нього у березні 2022 року застосувала УАФ, коли позбавила всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії, вилучила з офіційного реєстру збірних та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

На ганебне рішення CAS щодо Тимощука вже відреагувало чимало відомих українських футболістів, зокрема і його колишні партнери за національною збірною. Їхні слова наводить Sport-express.ua.

Екснападник "Динамо" і збірної України Артем Мілевський

"Тимощук – це просто х*й. Мені про нього нічого сказати. Я з ним ніколи близько не спілкувався, навіть коли в збірній був. Він постійно спілкувався з Левченком та іншими хлопцями, але не зі мною та Алієвим. Як виявилося, чуйка нас не підвела.

Як Тимощук поводився у збірній? Ставив із себе, типу він "дуже хороший футболіст". Але я його близько до себе ніколи не підпускав. Я думаю, Тимощук уже ніколи не повернеться до України. Аліїч йому точно вп**дюрить боковий", – сказав Мілевський.

Колишній півзахисник "Динамо" і збірної України Олександр Алієв

"У нас є президент УАФ, нехай думає, що робити далі. Моя думка – Тимощуку вже нічого не допоможе, але я цього рішення Лозанни не вітаю. Він не заслуговує нічого! Навіть того, щоб про його прізвище у нас згадували.

Тимощук до України вже не приїде. Він обісцяне, сцикливе опудало. А якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема і я. Ми його на частини розірвемо! Я впевнений, що це обісране опудало ніколи в житті сюди не приїде", – сказав Алієв.

Колишній захисник "Шахтаря", "Дніпра" і збірної України Артем Федецький

"Та забийте ви вже на цього шакала. Виграв суд? Ну то й прапор йому до рук або краще в одне місце. Нехай тішиться своїми нагородами. Тимощук просто задовольнив свої амбіції, які нікому не потрібні. Це пропаща людина, про яку взагалі не треба згадувати. Він вже давно показав, що не є українцем.

Чому Лозанна стала на бік Тимощука? Напевно, у них є якісь критерії, за якими вони оцінюють ситуацію, незважаючи на те, що відбувається в нашій країні. Але для України ясно одне: Тимощук – це зрадник. На цьому крапка. І не треба йому вже робити рекламу. Погана реклама – це також реклама. Мені навіть бридко згадувати про цю людину. Його вже не буде в Україні. Нехай іде за руськім кораблем", – сказав Федецький.

Ексхавбек "Карпат" та "Минаю" Михайло Кополовець

"Лозанна не дивиться на те, що в нас триває війна, вони підходять до питання з професійної точки зору, що якщо він виграв ці трофеї, то вони належать йому. Але це формальність. УАФ позбавила його всіх регалій, щоб він побачив, що весь народ України його зневажає. Для нас Тимощук – зрадник, і УАФ хотіла показати, що він негідний цих нагород.

А те, що він там виграв суд, нас вже не повинно цікавити. Тимощук для нас – це пусте місце. Його нагороди не мають для нас ціни в його обличчі. Напевно, Тимощук хотів нам щось довести, але довів тільки одне – що він ко**ений виродок.

Він чіпляв на себе синьо-жовті стрічки, а в душі був гнилою людиною без будь-яких цінностей. Завтра він і росіян кине, післязавтра ще когось. Таких людей нам не треба, добре, що він звалив звідси. Дороги назад йому немає", – сказав Кополовець.

Екстренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо

"Та хрін з нею, з тією Лозанною, але я хочу запитати Тимощука: "Що тобі це дасть? Ну виграв ти, а що далі?". Його в Україні не сприймають. Може, він думає, що на його пам'ятнику щось напишуть. Тимощук народився в Україні, яку російські війська щодня бомбардують, вбивають наших людей, а він продовжує працювати в країні-терористці.

Та що тут говорити, якщо він навіть про своїх дітей від першої дружини не думає, забув про них і не допомагає. Як можна піти проти своїх дітей, проти своєї крові? Я не розумію цього. Закінчиться війна, його діти вивчатимуть історію і зрозуміють, що їхній батько зрадив батьківщину. У Тимощука просто мізків немає! В Україну він уже не повернеться. Манкурт!", – сказав Сабо.

Зазначимо, що Тимощук після початку повномасштабної війни Росії проти України жодним чином не засудив дії держави-агресорки та продовжує працювати у тренерському штабі пітерського "Зеніта".

Нагадаємо, Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

У січні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонили в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

У вересні 2024 року Тимощук передав футболку "Зеніту" зі своїм автографом на аукціон для допомоги Курській області, де зараз триває операція ЗСУ.

Читайте також:

"Для мене він мертвий": Ярмоленко згадав розмову зі зрадником Тимощуком після вторгнення Росії

Підсанкційний екскапітан збірної України з футболу Тимощук попався на підробці документів у Румунії

"Не заслуговує називатися українцем": Зозуля закликав позбавити Тимощука громадянства України