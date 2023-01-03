Відомий американський гонщик і зірка YouTube Кен Блок розбився на смерть: подробиці трагедії

Знаменитий американський ралійний гонщик і шоумен Кен Блок загинув в аварії на снігоході у штаті Юта.

Сумну звістку повідомила команда Hoonigan Racing Division.

"Із глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок загинув у результаті аварії на снігоході. Кен бувпершопроходцем і легендою. Нам буде неймовірно його не вистачати", – йдеться в заяві.

За інформацією поліції, 55-річний американець впав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм. Його снігохід перекинувся і приземлився просто на нього.

Хто такий Кен Блок?

Кен Блок – легенда автоспорту. Він 23 рази перемагав на різноманітних ралійних гонках у США, брав участь в WRC та шість разів тріумфував на чемпіонаті світу з ралі-кросу.

Також американець став зіркою YouTube завдяки роликам GYMKHANA, де він демонстрував фантастичні трюки на ним же сконструйованих автомобілях.

Крім того, Кен Блок був одним із засновників і гендиректором компанії DC Shoes, яка виготовляє одяг та взуття для скейтбордистів. У нього залишилися дружина Люсі та троє дітей.

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