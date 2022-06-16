Відомий американський телеканал "вивів" збірну України на ЧС-2022: фото ляпу

Американський канал Fox Soccer припустився помилки в соцмережах.

Так, працівники цього ЗМІ вирішили надати путівку збірній Україні на Чемпіонат світу-2022, що відбуватиметься в Катарі.

Канал привітав збірну Австралії з виходом на Мундіаль, але в колаж потрапило фото з гравцями української команди. На знімку чітко видно майже весь основний склад команди Олександра Петракова.

Цікаво, що на двох інших фото дійсно зображені гравці збірної Австралії.

Більшість австралійських уболівальників з гумором сприйняли цей фейл і вже чекають на дебют Андрія Ярмоленка за свою команду.

Додамо. що "синьо-жовті" не зіграють на ЧС-2022 через те, що у фіналі плейоф відбору мінімально поступилися на виїзді Уельсу (0:1). Що стосується Австралії, то вони навпаки отримали право зіграти на світовій першості, перемігши у фіналі міжконтинентальної кваліфікації Перу (0:0, по пен. 5:4).

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