Відомий баскетболіст-рекордсмен помер у 32 роки після перенесеного інсульту

Відомий баскетболіст-рекордсмен помер у 32 роки після перенесеного інсульту

У листопаді гравець знепритомнів під час тренування.

Сербський баскетболіст Стеван Єловац пішов з життя у віці 32 років. Про це повідомила пресслужба грецького АЕКа, за який гравець виступав до трагедії.

Єловац не зумів оговтатися після інсульту, який переніс 14 листопада.

Інцидент трапився під час тренування грецької команди. Баскетболіст знепритомнів, займаючись за індивідуальною програмою після травми гомілкостопу. Гравця терміново доправили до лікарні, де він перебував в реанімації.

Декілька днів тому Єловаца на прохання його сім'ї перевезли до Сербії, а 5 грудня серце спортсмена перестало битися.

Єловац відомий виступами за сербську "Црвену Звезду", литовський "Летувос Рітас", іспанську "Сарагосу" та низку інших клубів. Також він представляв на міжнародній арені збірну Сербії.

У сезоні-2017/18 Стеван виступав за "Нижній Новгород" і встановив рекорд Ліги ВТБ за кількістю очок в одному матчі - 49, який досі ніхто не побив.

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