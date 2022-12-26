Відомий британець назвав Усика найкращим боксером світу – його майбутній суперник не потрапив до топ-5

Британський ексчемпіон світу Карл Фремтон назвав свій список найтоповіших боксерів світу. На першій позиції розташувався український володар титулів WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це Фремтон розповів у інтерв'ю Chatterbox.

"Номер один – Олександр Усик, другий – Наоя Іноуе, третій – Канело. Одразу за ним Теренс Кроуфорд, а потім Дмитро Бівол. Люди можуть запитати: "Чому у твоєму списку немає Тайсона Ф’юрі?" І мені здається, що причина, через яку я включив усіх цих хлопців, у тому, що вони билися у різних вагових категоріях. Ф'юрі – топ надважкого дивізіону.

Завжди важко складати подібні рейтинги, чи не так? Список найкращих бійців незалежно від ваги… Не подобається мені таким займатися, але я таки озвучив своїх фаворитів", – заявив він.

Нагадаємо, що Усик має зустрітися з Ф'юрі у поєдинку за абсолютного чемпіона надважкої ваги. Після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

"Уважно слухаю, коли він дає поради": майбутній суперник відомого росіянина розповів про що спілкувався з Усиком

Усик і Ф'юрі домовилися: промоутер розповів нові подробиці бою за "абсолюта"

"Циганський король" готовий до реваншу: Ф'юрі очікує двох поєдинків проти Усика