Відомий французький футболіст висміяв France Football за "лайнову" нагороду для Левандовські

Патріс Евра розніс французьке видання після нещодавньої церемонії.

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Патріс Евра розкритикував журнал France Football за те, що "Золотий м'яч-2021" отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а не нападник "Баварії" Роберт Левандовські.

Француз обурився тим, що видання віддало польському бомбардиру лише приз у категорії "Найкращий нападник року".

"Коли France Football доводиться вигадувати лайнові нагороди, щоб люди були щасливі, а самі почуваються винними", - написав Евра у себе в Instagram.

"Мені дуже шкода Левандовські. Їм навіть довелося організувати маленький приз для нього, тому що вони відчувають себе винними і знають, що це корупція.

Люди, відкрийте очі. Я не той, хто вирішує, хто що заслуговує, але думаю, що всі погодяться - це пограбування.

Навіщо ми брешемо фанатам? Я нічого не маю проти Ліонеля Мессі. У мене проблеми з цими величезними корумпованими футбольними організаціями. Досить", - наводить слова Евра Daily Mail.

Додамо, що раніше Евра опублікував у себе в соцмережах ще одну публікацію, в якій звинуватив France Football у расизмі через те, що приз найкращому голкіперу року отримав італієць Джанлуїджі Доннарумма із ПСЖ, а не темношкірий воротар "Челсі" Едуар Менді.

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