Відомий французький тренер відмовився замінити Шевченка в "Дженоа" - ЗМІ

Керівництво "грифонів" не домовилося з колишнім керманичем "Роми", "Марселя" та "Ліона".

Італійська "Дженоа" розглядає кандидатів, які могли б очолити клуб у разі звільнення Андрій Шевченка. Одним з головних претендентів на тренерське крісло "грифонів" був француз Руді Гарсія, однак він відхилив пропозицію генуезького клубу.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb. За інформацією джерела, 57-річний фахівець не зацікавлений у роботі з аутсайдером Серії А, який веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Зазначимо, що Гарсія від травня 2021 року перебуває без клубу, коли залишив "Ліон". До цього він очолював "Марсель", а в Італії вже працював з "Ромою".

Тепер приоритетним кандидатом на посаду Шевченка став німець Бруно Лаббадіа. Він перебуває без роботи від січня 2021-го, коли пішов із берлінської "Герти".

Раніше видання повідомляло, що генуезький клуб та Шевченко перебувають на етапі переговорів щодо взаємного розірвання трирічного контракту. У разі звільнення Шевченка, "Дженоа" буде змушена заплатити тренерському штабу українця близько 20 млн євро компенсації за дострокове припинення співпраці.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;

"Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;

Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".

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