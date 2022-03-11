Відомий італійський клуб організував збір гуманітарної допомоги для України

"Верона" надішле продукти харчування та медикаменти.
"Верона" стала на підтримку України, на територію якої вторглися російські окупаційні війська.
Перед майбутнім матчем Серії А проти "Наполі" клуб організував збір гуманітарної допомоги для українців.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Верони".
"Жовто-сині" закликають уболівальників принести продукти харчування та медикаменти, які будуть відправлені безпосередньо до України.
- "Верона посідає дев'яте місце у чемпіонаті Італії. Вона зіграє із "Наполі" 13 березня. Початок о 16:00 за київським часом.
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