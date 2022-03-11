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Відомий італійський клуб організував збір гуманітарної допомоги для України

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Відомий італійський клуб організував збір гуманітарної допомоги для України

twitter.com/HellasVeronaFC

"Верона" надішле продукти харчування та медикаменти.

"Верона" стала на підтримку України, на територію якої вторглися російські окупаційні війська.

Перед майбутнім матчем Серії А проти "Наполі" клуб організував збір гуманітарної допомоги для українців.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Верони".

"Жовто-сині" закликають уболівальників принести продукти харчування та медикаменти, які будуть відправлені безпосередньо до України.

  • "Верона посідає дев'яте місце у чемпіонаті Італії.  Вона зіграє із "Наполі" 13 березня. Початок о 16:00 за київським часом.

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