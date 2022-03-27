Відомий німецький велогонщик виставив на аукціон олімпійську медаль, аби допомогти українцям

Стартова ціна медалі – 5 000 євро.

Срібний призер Олімпіади-2012 Тоні Мартін вирівшив допомогти українському народу, який продовжує боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє Bild.

Спортсмен виставив на аукціон свою олімпійську медаль. Усі отримані гроші 36-річний німецький велогонщик віддасть на допомогу жертвам війни.

"Якщо я зможу сказати своїм онукам, що справді допоміг людям цією медаллю, то це означатиме для мене набагато більше, ніж показати їм оригінал нагороди. Ніхто не може забрати у мене мої спогади", – сказав Мартін.

Онлайн-аукціон триватиме два тижні, до 9 квітня. Стартова ціна медалі – 5 000 євро. Взяти участь у торгах можна за посиланням.

Нагадаємо, що півзахисник "Осасуни" Рубен Гарсія вирушив до Варшави, щоб допомагати біженцям, які перетинають кордон України з Польщею.

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