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Відомий промоутер заборонив Ф'юрі та Вайлдеру проводити дуель поглядів

Відомий промоутер заборонив Ф'юрі та Вайлдеру проводити дуель поглядів

Associated Press

Таку ймовірну сутичку пропустили вболівальники.

Відомий промоутер Боб Арум не дав провести дуель поглядів між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Так, 89-річний Арум під час пресконференції не дав добро на питання ведучої, чи можуть боксери "зазирнути" один одному в очі. Пізніше промоутер повідомив, що ведуча телеканалу FOX спеціально нагнітала атмосферу, а дуель поглядів могла б викликати бійку між боксерами.

"Якби відбулася битва поглядів, то вони б почали штовхатися. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх підбурювала, вона була повністю упередженою.

Хто б зупинив їх бійку? Вони емоційні хлопці, бійці, люди. Вони ображали один одного на очах у всього світу, говорили про суперника найгірші речі, і це допустимо. Слова не завдають шкоди. Але тепер ви хочете звести їх, немов злих псів, щоб вони щось влаштували.

Ми сказали, щоб битви поглядів не було. І що вона (ведуча, прим.) заявила?: зараз ми влаштуємо дуель поглядів. Пішла вона геть і FOX нехай теж іде туди. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - зазначив Арум.

Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

  • Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви;
  • Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця;
  • В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;
  • На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Дивіться також: Усику і не снилося: названо гонорари Ф'юрі та Вайлдера за третю битву титанів. 

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