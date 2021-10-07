Відомий промоутер заборонив Ф'юрі та Вайлдеру проводити дуель поглядів

Таку ймовірну сутичку пропустили вболівальники.

Відомий промоутер Боб Арум не дав провести дуель поглядів між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Так, 89-річний Арум під час пресконференції не дав добро на питання ведучої, чи можуть боксери "зазирнути" один одному в очі. Пізніше промоутер повідомив, що ведуча телеканалу FOX спеціально нагнітала атмосферу, а дуель поглядів могла б викликати бійку між боксерами.

"Якби відбулася битва поглядів, то вони б почали штовхатися. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх підбурювала, вона була повністю упередженою.

Хто б зупинив їх бійку? Вони емоційні хлопці, бійці, люди. Вони ображали один одного на очах у всього світу, говорили про суперника найгірші речі, і це допустимо. Слова не завдають шкоди. Але тепер ви хочете звести їх, немов злих псів, щоб вони щось влаштували.

Ми сказали, щоб битви поглядів не було. І що вона (ведуча, прим.) заявила?: зараз ми влаштуємо дуель поглядів. Пішла вона геть і FOX нехай теж іде туди. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - зазначив Арум.

Bob Arum would not let Tyson Fury and Deontay Wilder face off.#FuryWilder3 pic.twitter.com/2zLlQngicx — Greg Rosenstein (@grosenstein) October 6, 2021

Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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