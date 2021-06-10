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Відомий тенісист жорстко розніс УЄФА через заборону гасла "Героям слава" на формі збірної України

Відомий тенісист жорстко розніс УЄФА через заборону гасла "Героям слава" на формі збірної України

Сергій Стаховський, instagram.com/stako_s/

Сергій Стаховський звинуватив футбольну організацію в лицемірстві.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський відреагував на рішення УЄФА заборонити збірній України грати в формі з написом "Героям слава" у фінальній частині Чемпіонату Європи-2020.

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На своїй сторінці в Facebook тенісист засудив поведінку футбольної організації та висловив свою патріотичну позицію. Також він додав до публікації фото зі своїми кросівками, на яких написано "Героям слава" і маркером намальований Тризуб.

"Сам факт того, що УЄФА переглянула доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним. Тому що зробили вони це через скарги російської влади. УЄФА, ваше "футбол поза політикою" - це таке сміття. Це фото з далекого 2015 року. Тому що герої не вмирають", - написав Стаховський.

Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на #EURO2020 вже є політичним... тому що вчинили вони це через...

Опубліковано Sergiy Stakhovsky Четвер, 10 червня 2021 р.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його. УЄФА вже детально пояснив, чому заборонив напис на формі збірної України.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

  • Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.
  • У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
  • Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".
  • Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.
  • У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Новини світу: чому УЄФА пішла на поступки росіянам та заборонила гасло на формі української збірної

Новини світу: чому УЄФА пішла на поступки росіянам та заборонила гасло на формі української збірної