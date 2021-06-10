Відомий тенісист жорстко розніс УЄФА через заборону гасла "Героям слава" на формі збірної України

Сергій Стаховський звинуватив футбольну організацію в лицемірстві.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський відреагував на рішення УЄФА заборонити збірній України грати в формі з написом "Героям слава" у фінальній частині Чемпіонату Європи-2020.

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На своїй сторінці в Facebook тенісист засудив поведінку футбольної організації та висловив свою патріотичну позицію. Також він додав до публікації фото зі своїми кросівками, на яких написано "Героям слава" і маркером намальований Тризуб.

"Сам факт того, що УЄФА переглянула доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним. Тому що зробили вони це через скарги російської влади. УЄФА, ваше "футбол поза політикою" - це таке сміття. Це фото з далекого 2015 року. Тому що герої не вмирають", - написав Стаховський.

Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на #EURO2020 вже є політичним... тому що вчинили вони це через... Опубліковано Sergiy Stakhovsky Четвер, 10 червня 2021 р.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його. УЄФА вже детально пояснив, чому заборонив напис на формі збірної України.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

Associated Press

Associated Press

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facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

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Новини світу: чому УЄФА пішла на поступки росіянам та заборонила гасло на формі української збірної

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