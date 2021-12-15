Відомий тренер розхвалив Ломаченка: крім гідних боїв, він привертає до себе увагу, будучи шоуменом

Відомий тренер розхвалив Ломаченка: крім гідних боїв, він привертає до себе увагу, будучи шоуменом

Він впевнений, що Василь хоче повернутися на вершину.

Відомий американський тренер з боксу Тедді Атлас розхвалив українця Василя Ломаченка після поєдинку з Річардом Коммі.

Про це Атлас розповів у подкасті THE FIGHT with Teddy Atlas.

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"Я думаю, що точно знаю, навіщо це зробив Ломаченко. Я вже говорив про те, наскільки він чудовий, особливий, магічний та розумний на рингу. В інших сферах Ломаченко теж розумний. Це розважальний бізнес.

Навіщо це робиться? Щоб привернути увагу, для оприлюднення, з метою піару. Це робиться з надією заробити більше, адже більше людей дізнаються, хто ти такий. Ломаченко це розуміє, незважаючи на те, що він уже й так чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Крім гідних боїв, Ломаченко привертає до себе увагу, будучи шоуменом. Він робить це не завдяки гарним вбранням, а ось у такий спосіб.

Ломаченко розуміє, що він був першим номером pound-for-pound, але програв Лопесу, і йому треба повернутись. Він знав, що у бою з Коммі настане момент, коли йому доведеться стати шоуменом, момент, щоб сказати, що великий Ломаченко повернувся, не розповідаючи про це на пресконференції чи перед мікрофоном, адже це не його стиль", - наголосив Атлас.

Зазначимо, що подібне Атлас сказав через поведінку Ломаченка в ринзі, коли той не став добивати суперника, сигналізуюючи його команді в кутку, аби вони "викинули білий рушник".

Відео суперечливого епізоду

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Додамо, що ця поведінка в рингу не сподобалася й Коммі.