Відомий український боксер битиметься за пояс тимчасового чемпіона світу: відомі дата та суперник

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян проведе бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF.

26-річний український боксер вийде на ринг проти американського проспекта Джарона Енніса.

Поєдинок відбудеться у суботу, 7 січня, у Вашингтоні.

Українець прокоментував майбутню зустріч.

"Коли надійшла пропозиція битися з Джароном, ми одразу ж погодилися. Енніс – дуже хороший боксер, але в моїх жилах тече і вірменська, і українська кров, і я їду в США не за чеком, а з метою показати, що вся наша важка робота не пройшла даремно.

Пишаюся ВСУ – це супергерої нашого часу. Я готуюся в залі, де через геноцидну війну Росії проти України немає води та світла. Але те, що нас не ламає, робить лише сильнішим. Я впевнений, що 7 січня руку піднімуть мені", – цитує Чухаджяна Boxing Scene.

Його суперник також висловився про бій.

"Я не особливо добре знайомий з моїм суперником, але я не маю сумнівів, що він чудовий боєць. Він запропонує мені цей європейський стиль і намагатиметься максимально для мене все ускладнити, але я влаштую гарне шоу та виграю нокаутом. У нас у таборі є кілька європейських хлопців, тож я зможу підготуватися до цього стилю. Загалом нічого нового там для мене не буде. Я йду за нокаутом і збираюся зробити це у видовищній манері", – сказав він.

Наприкінці січня 2022 року Чухаджян переміг Райана Мартіна та завоював титул IBF Inter-Continental. У липні він достроково переміг австралійця Блейка Мінто та захистив пояс.

австралійця Блейка Мінто та захистив пояс. Загалом на рахунку Карена 21 перемога (11 - нокаутом) та одна поразка на профіринзі.

Чемпіонським титулом WBO у напівсередній вазі володіє Теренс Кроуфорд, а поясами WBC, IBF та WBA – Еррол Спенс.

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