Відомий український боксер дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко офіційно отримав дату наступного бою та ім'я суперника.

Як повідомила промоутерська компанія Top Rank, 38-річний українець 17 серпня битиметься з французом Крістіаном Мбіллі.

Поєдинок за участю Сергія стане головною подією вечора боксу, який прийматиме канадський Квебек. Зазначається, що бій буде десятираундовим.

У своєму останньому поєдинку Дерев'янченко в ніч проти 21 квітня ефектно розбив американця Вона Александера. У послужному списку українця 15 перемог (10 – нокаутом) і 5 поразок на профірингу.

Мбіллі ще не програвав у своїй професійній кар'єрі, у його активі 27 перемог (22 – нокаутом) та жодної поразки. Француз володіє поясами WBC Continental Americas та WBA International.

Востаннє 29-річний Мбіллі боксував 25 травня, коли нокаутом переміг британця Марка Геффрона.

Нагадаємо, Дерев'янченко тричі мав шанс стати чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го програв Джермаллу Чарло у поєдинку за титул WBC.

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