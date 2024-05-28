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Відомий український боксер дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Відомий український боксер дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Сергій Дерев'янченко / Фото: twitter.com/ATodoMMA

Сергій Дерев'янченко вийде в ринг з непереможним французом Крістіаном Мбіллі.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко офіційно отримав дату наступного бою та ім'я суперника.

Як повідомила промоутерська компанія Top Rank, 38-річний українець 17 серпня битиметься з французом Крістіаном Мбіллі.

Поєдинок за участю Сергія стане головною подією вечора боксу, який прийматиме канадський Квебек. Зазначається, що бій буде десятираундовим.

У своєму останньому поєдинку Дерев'янченко в ніч проти 21 квітня ефектно розбив американця Вона Александера. У послужному списку українця 15 перемог (10 – нокаутом) і 5 поразок на профірингу.

Мбіллі ще не програвав у своїй професійній кар'єрі, у його активі 27 перемог (22 – нокаутом) та жодної поразки. Француз володіє поясами WBC Continental Americas та WBA International.

Востаннє 29-річний Мбіллі боксував 25 травня, коли нокаутом переміг британця Марка Геффрона.

Нагадаємо, Дерев'янченко тричі мав шанс стати чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го програв Джермаллу Чарло у поєдинку за титул WBC.

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