Відомий український боксер програв непереможному американцю у чемпіонському поєдинку (відео)

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян зазнав поразки від американця Джарона Енніса у поєдинку за пояс чемпіона світу за версією IBF, який відбувся у ніч проти 10 листопада у Філадельфії (США).

Бій тривав усі 12 раундів. У 5-му раунді Енніс відправив Чухаджяна у нокдаун. У 10-й трихвилинці судді зняли з Карена одне очко за брудне ведення бою.

У підсумку Чухаджян, який підійшов до бою у статусі обов'язкового претендента, програв одноголосним рішенням суддів: 119:107, 117:109, 116:110 на користь американця.

Огляд бою Енніс – Чухаджян

Додамо, що Чухаджян вже вдруге зустрічався з Еннісом на ринзі. У першому їхньому бою, який відбувся у січні 2023 року, українець також програв одноголосним рішенням суддів. Тоді на кону стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

Нині у послужному списку Чухаджяна 24 перемоги (13 – нокаутом) та три поразки. В активі Енніса тепер 33 перемоги (29 – нокаутом) і жодної поразки.

Читайте також:

Смерть В'ячеслава Узелкова: що відомо про зіркового українського боксера, якого не стало у 45 років

Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков

Легендарний Леннокс Льюїс спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі