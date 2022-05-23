Відомий український боксер загинув у боях з російськими загарбниками

Відомий український боксер загинув у боях з російськими загарбниками

Український боксер Олег Прудкий віддав життя, обороняючи батьківщину від окупантів.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, забрала життя ще одного спортсмена.

У боях з російськими окупантами загинув один із найкращих боксерів Черкащини, дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий.

Деталі та місце його смерті не повідомляються. Федерація боксу України висловила співчуття рідним та близьким загиблого спортсмена.

Зазначимо, що Прудкий виступав у ваговій категорії до 60 кг та входив до складу відомої команди "Українські отамани".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв про ще одну втрату для українського боксу. Колишній український боксер та арбітр Олексій Купирєв загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

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