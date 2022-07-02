Відомий український боксер здобув дострокову перемогу та захистив чемпіонський титул

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян переміг австралійця Блейка Мінто в бою за пояс IBF Inter-Continental.

Поєдинок відбувся в німецькому місті Ердінг. 26-річний українець виграв достроково - його опонент відмовився продовжувати бій після шостого раунду.

Для Чухаджяна це був перший успішний захист титулу IBF Inter-Continental. У січні 2022 року українець заволодів ним, перемігши нокаутом британця Раяна Мартіна.

Загалом на рахунку Карена 21 перемога (11 - нокаутом) та одна поразка на профіринзі.

Раніше повідомлялося, що Чухаджян продав на благодійному онлайн-аукціоні чемпіонський пояс WBC Silver Youth, аби допомогти ЗСУ та українцям, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення.

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