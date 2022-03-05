Відомий український футболіст пішов захищати Україну та закликав закрити небо

Святослав Сирота побажав Україні перемоги.

Колишній воротар "Динамо" та "Дніпра" Святослав Сирота вступив до ЗСУ та звернувся з проханням закрити небо над Україною.

Про це він написав у Facebook.

"Не пишіть мені всякої х..ні. Я на місці у Збройних силах України. Коли зможу, щось запишу. Зараз не можу. Нам усім перемоги, залишитися живими та... закрийте небо", – написав Святослав Сирота.