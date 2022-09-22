Відомий український футболіст відкрив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ (відео)

Так, 32-річний нападник спільно з посольством України в Іспанії та своїми друзями футболістами розпочав збирати гроші на безпілотник "Байрактар" для наших воїнів.

Про це Зозуля повідомив у себе в соцмережах.



"У мене немає жодних сентиментів до ворога. Немає жодної віри в те, що ці клишоногі заблукали в наших лісах, їх насильно мобілізували чи вони ні в кого не стріляли. Ступив на нашу землю - будь ласкавий пройти одразу до пекла. Чим більше цих виродків буде знищено, тим більше наших воїнів повернеться додому живими. Чим менше цих приматів топтатиме нашу землю, тим менше братських могил із закатованими мирними мешканцями з’являтиметься в наших лісах. Це проста істина.

Тому, спільно з українською діаспорою в Іспанії, посольством України в Іспанії та моїми друзями футболістами ми відкриваємо збір на "Байрактар". Історія не нова і не оригінальна, зате наскільки ефективна в боротьбі проти потойбічного байстрюччя. Я знаю, що в нас з вами спільне бажання, тож давайте разом наблизимо нашу перемогу і мир! Ми обов’язково подолаємо зло! "Байрактар" нам в поміч!", - написав футболіст.

Буде новий "Байрактар" - футболіст Роман Зозуля спонукає іспанців збирати українцям на безпілотник

Раніше повідомлялося, що Зозуля та інший український футболіст Роман Безус віддали свої ігрові футболки на аукціон, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ.

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