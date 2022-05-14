Відомий український футболіст, який пішов добровольцем на фронт, отримав серйозне поранення

Головний тренер "Миная" Володимир Шаран розповів, що ексголкіпер Святослав Сирота, з яким вони в минулому грали за "Дніпро, потрапив під обстріл на фронті.

Колишній воротар, який з перших днів війни захищав Україну у лавах ЗСУ, отримав серйозне поранення.

"Після того, як на початку російського вторгнення Святослав відвіз свою сім’ю на Львівщину, він пішов на війну добровольцем і потрапив на передову.

Враховуючи, що ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив у Лисичанськ. Спочатку там боїв не було, однак згодом Луганська область стала гарячою точкою і на Сироту чекало непросте випробування на першій лінії. На жаль, під час ворожого обстрілу його серйозно контузило.

Впродовж трьох днів він почувався дуже погано, проте через запеклі бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Та врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра – спочатку він потрапив у лікарню, а потім його було переведено до військового шпиталю. Сьогодні вже четвертий день, як він там перебуває. Я віддаю належне своєму давньому товаришу, який не роздумуючи пішов боронити Україну від рашистських загарбників", – розповів Шаран у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти вбили українського ексбоксера та суддю Олексія Купирєва.

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