Відомий український футболіст загинув на війні з Росією

Олександр Гончар віддав життя, захищаючи батьківщину від окупантів.

На війні з російськими загарбниками загинув колишній футболіст низки українських клубів Олександр Гончар.

Трагічну звістку повідомив Виконавчий комітет Бориспільської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Гончар загинув 16 серпня 2023 року на Запорізькому напрямку.

У березні 2023 року він вступив до лав Збройних сил України. 43-річний ексфутболіст був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Гончар був вихованцем бориспільського футболу та розпочав професійну кар'єру 1997 року у "Борисфені", де став основним гравцем команди.

Також він виступав за "Прикарпаття", "Ворсклу", "Металіст", "Зорю", тернопільську «Ниву» та інші клуби. Двічі ставав срібним призером Першої ліги України: 2002/2003, 2005/2006.

Після завершення спортивної кар'єри Олександр займався приватною підприємницькою діяльністю. У загиблого воїна залишилися дружина і двоє дітей.

Читайте також:

Багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу загинув на війні з російськими окупантами

Вихованець "Динамо" загинув на війні з російськими окупантами

На війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України