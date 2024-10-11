Відомий український футбольний тренер розповів, що працює у ТЦК

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб повідомив, що від літа 2022 року проходить службу у Криворізькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Про це 58-річний український фахівець розповів Інтернет-виданню Армія FM.

"До Збройних Сил України я вступив 27 лютого. Я 26-го повернувся, а 27-го вже був у лавах ЗСУ, в Запоріжжі це було. Зараз також перебуваю в лавах ЗСУ, але ще 2022 року, в середині червня мене перевели до Криворізького ТЦК СП і там перебуваю донині.

Але разом з цим, мені дали змогу працювати головним тренером "Кривбаса", і на цій посаді я можу приносити велику користь нашій країні. Я вже дав понад сотні інтерв'ю, як українським, так і міжнародним виданням. Ми виступали в Європі, де всюди нагадували, що в Україні триває війна і що нам потрібна підтримка для того, щоб перемогти цю хворобу під назвою "росія", – наводить слова Вернидуба офіційний сайт "Кривбаса".

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб, який тоді працював у Молдові головним тренером тираспольського "Шерифа", одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від окупантів.

У червні 2022 року Вернидуб очолив "Кривбас". Наразі криворіжці посідають восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 11 очок після восьми матчів.

Раніше повідомлялося, що клуб, футболіста якого працівники ТЦК забрали з вокзалу, знявся з чемпіонату України.

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