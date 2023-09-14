Відомий український тренер очолив "Дніпро-1": хто працюватиме зі срібним призером УПЛ

"Дніпро-1" оголосив про призначення Юрія Максимова на посаду головного тренера команди.

Як повідомив офіційний сайт віцечемпіона УПЛ, 54-річний український фахівець підписав з дніпровським клубом контракт терміном на два роки.

Попереднім місцем роботи Максимова був друголіговий "Звягель" із Житомирської області. Під його керівництвом клуб здобув 4 перемоги в 5 матчах та зазнав однієї поразки.

Раніше Максимов також тренував ЦСКА Київ, "Оболонь", "Кривбас", донецький "Металург" та "Ворсклу". За кордоном він очолював російську "Мордовію", казахстанський "Тараз" і азербайджанський "Кешля".

На посаді керманич дніпрян Максимов змінив Олександра Кучера, який подав у відставку після поразки від "Оболоні" в матчі 4-го туру УПЛ. Потім обов'язки головного тренера виконував Валерій Городов.

Після чотирьох зіграних матчів "Дніпро-1" з 5 очками посідає лише 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

В рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги дніпряни в неділю, 17 вересня, зустрінуться з "Колосом".

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