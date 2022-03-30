Відомий український тренер воює у лавах ЗСУ на півдні України, а його сини вступили до тероборони

Відомий український тренер воює у лавах ЗСУ на півдні України, а його сини вступили до тероборони

Вернидуб захищає Україну у підрозділі артилерії.

Український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб воює у лавах ВСУ проти російських окупаційних військ на передовій.

Про це повідомляє ведучий і журналіст "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Фахівець веде службу у підрозділі артилерії. Точне місцезнаходження Вернидуба не можна розголошувати, але ймовірно він на південній ділянці фронту. Зазначається, що генеральний директор "Шерифа" його громадянську позицію зрозумів.

Також джерело повідомляє, що сини Вернидуба Віталій та Михайло приєдналися до територіальної оборони Запоріжжя.

Нагадаємо, що колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич засудив позицію більшості білоруських спортсменів щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

Читайте також:

"Не будьте байдужими": Андрій Шевченко закликав продовжувати допомагати Україні

Найкращий футболіст світу продає футболку польської збірної, щоб допомогти ЗСУ (фото)

"Чи поб'ють Путіна": брати Клички потрапили на обкладинку польського журналу (фото)