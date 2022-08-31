Відомий український журналіст - про телепул: телевізійні війни, де УПЛ — лише аватар ФФУ, цього сезону обіцяють бути особливо жорстокими

Так, Франков зазначив, що цього сезону телевізійні пристрасті будуть особливо жорстокими і принциповими.

Слова Франкова цитує dynamo.kiev.ua.

"Телевізійні війни "одинадцять проти п’яти" (точніше, "УПЛ проти п’яти", де УПЛ це лише аватар ФФУ, а п’ять це "плюсові" "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря", "Металіст" і так або інакше Шепілов, що "приєднався до них", тобто цілком самостійний "Рух") цього сезону обіцяють бути особливо жорстокими і принциповими.

Поки дійшло до недопуску знімальних бригад з ксивами УПЛ та "Сетанти" на матчі, де господарями виступають "телесепаратисти", та звітів у відповідь ютуб-заборон. Там і до очкових порахунків недалеко — УПЛ/ФФУ цілком можуть запустити такий захід, хоча до чогось по-справжньому серйозного навряд чи дійде: без п’ятірки УПЛ і всі її змагання позбавляються найменшого сенсу. Загалом, душитимуть, але акуратно.

Що стосується вболівальників, то я нікому нічого не хочу нав’язувати, просто зроблю одне очевидне зауваження: трансляції на каналі "2+2" загальнодоступні та безкоштовні, на "Сетанті Спорт" за всієї поваги — ні, і ще потрібно знайти сервіс, крім "Мегого", який надає доступ до каналу.

І це дуже серйозне, принципове зауваження, так само як і те, що у нас в країні люди, які готові платити і витрачати, являють собою набагато активнішу, просунуту частину аудиторії, отже, їхня думка краще чути і може помилково прийматися за загальне або превалююче", - написав Франков у свіжому номері журналу "Футбол".

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