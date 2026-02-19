Відомо, чи Україна бойкотуватиме Паралімпіаду через дозвіл росіянам виступати під своїм прапором

Паралімпійська збірна України / © Associated Press

Україна не розглядає можливості бойкотувати зимові Паралімпійські ігри-2026 через допущення російських та білоруських спортсменів під національними прапорами.

Про це повідомив очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Він категорично засудив дозвіл спортсменам країни-агресорки виступати на Паралімпіаді під своїм прапором і водночас наголосив, що Україна через це не збирається відмовлятися брати участь у Іграх.

"Я дуже-дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським спортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності стосовно представників країни-вбивці. Це не fair play.

Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде", – сказав Сушкевич у коментарі hromadske.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний уже заявив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.