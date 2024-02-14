Раніше Квінсі Промес отримав 1,5 року позбавлення волі за напад з ножем на двоюрідного брата.

Амстердамський суд визнав форварда московського "Спартака" Квінсі Промеса причетним до контрабанди кокаїну в розмірі понад 1350 кілограмів.

Як повідомляє Voetbal International, 32-річного нідерландського футболіста заочно засудили до 6 років ув'язнення, тоді як прокуратура вимагала для нього дев'ять років позбавлення волі.

Сам Промес був відсутнім на засіданні, тому не зробив жодної заяви щодо інкримінованих йому правопорушень. За словами адвокатів нідерландця, Квінсі заперечує свою причетність до злочину. Вони збираються оскаржувати вирок.

Факт контрабанди було зафіксовано у січні 2020 року в порту Антверпена. На той момент Промес виступав за амстердамський "Аякс". Кокаїн перевозили на борту контейнеровозу, заборонені речовини були заховані у мішках із морською сіллю. Співробітникам бельгійської митниці вдалося перехопити одну з партій наркотиків із Бразилії.

Варто зазначити, що влітку 2023 року Промеса засудили до 1,5 року в'язниці за напад з ножем на двоюрідного брата. Інцидент стався на сімейній вечірці 2020 року. Футболіст побився і вдарив ножем у коліно родича, якого запідозрив у крадіжці дорогоцінного намиста у своєї тітки.

Незважаючи на вирок амстердамського суду, зірковий гравець не опинився за ґратами. 2021 року він перейшов до "Спартака", за який раніше грав від 2014 до 2018 року. ЗМІ повідомляли, що Промес боїться повертатися на батьківщину, щоб не сісти до в'язниці. Згідно з чутками, аби уникнути екстрадиції, форвард навіть розпочав процес отримання російського громадянства. Зараз він продовжує виступити в державі-терористці.

Промес відомий у Європі за своїми виступами за "Аякс" та "Севілью". У складі збірної Нідерландів він зіграв 50 матчів і забив 7 голів.

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