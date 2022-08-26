Відомого гравця НБА заарештували в аеропорту через зв'язок із наркотиками: що відомо

Американський баскетболіст Торін Прінс може серйозно постраждати через справу з небезпечними наркотиками.

У четвер, 25 серпня, баскетболіст "Міннесоти" Торін Прінс був заарештований у міжнародному аеропорту Маямі.

Про це повідомив журналіст Енді Слейтер у Twitter.

Зазначається, що цей арешт пов'язаний зі справою про "небезпечні наркотики". Прінса взяли під варту і доставили до виправного центру Тернера Гілфорда Найта в Маямі. Сам ордер було видано у штаті Техас.

SLATER SCOOP: Minnesota Timberwolves’ Taurean Prince was arrested on a fugitive warrant this evening at Miami International Airport, multiple sources tell me.



The warrant is from Texas regarding “dangerous drugs,” I’m told. pic.twitter.com/i7jtHyXDVu — Andy Slater (@AndySlater) August 26, 2022

Нещодавно 28-річний форвард підписав новий дворічний контракт із "Міннесотою" на 16 мільйонів доларів.

Минулого сезону форвард взяв участь у 69 матчах регулярного чемпіонату, в яких набирав у середньому за гру 7,3 очка, здійснював 2,5 підбирання та віддавав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Ванесса Браянт, вдова п'ятиразового чемпіона НБА Кобі Браянта, виграла суд у справі про поширення знімків з місця загибелі її чоловіка та дочки Джіанни.

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