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Відомого гравця НБА заарештували в аеропорту через зв'язок із наркотиками: що відомо

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Відомого гравця НБА заарештували в аеропорту через зв'язок із наркотиками: що відомо

Фото: Associated Press

Американський баскетболіст Торін Прінс може серйозно постраждати через справу з небезпечними наркотиками.

У четвер, 25 серпня, баскетболіст "Міннесоти" Торін Прінс був заарештований у міжнародному аеропорту Маямі.

Про це повідомив журналіст Енді Слейтер у Twitter.

Зазначається, що цей арешт пов'язаний зі справою про "небезпечні наркотики". Прінса взяли під варту і доставили до виправного центру Тернера Гілфорда Найта в Маямі. Сам ордер було видано у штаті Техас.

Нещодавно 28-річний форвард підписав новий дворічний контракт із "Міннесотою" на 16 мільйонів доларів.

Минулого сезону форвард взяв участь у 69 матчах регулярного чемпіонату, в яких набирав у середньому за гру 7,3 очка, здійснював 2,5 підбирання та віддавав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Ванесса Браянт, вдова п'ятиразового чемпіона НБА Кобі Браянта, виграла суд у справі про поширення знімків з місця загибелі її чоловіка та дочки Джіанни.

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