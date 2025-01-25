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Відомого російського боксера Повєткіна знову дискваліфікували за вживання допінгу

Відомого російського боксера Повєткіна знову дискваліфікували за вживання допінгу

Олександр Повєткін / Фото: Associated Press

Усі результати поєдинків спортсмена з країни-агресорки від 2014 року було анульовано.

Російський боксер надважкої ваги Олександр Повєткін отримав чотири роки дискваліфікації за вживання заборонених речовин.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з допінг-тестування (ITA).

Рішення щодо дискваліфікації 45-річного Повєткіна було ухвалено на підставі даних, отриманих Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з московської лабораторії.

Відсторонення боксера триватиме до 20 жовтня 2028 року. Крім того, всі його результати від 28 вересня 2014 року до початку тимчасового відсторонення 9 вересня 2024 року анулювали.

Раніше Повєткіна вже двічі дискваліфікували за вживання допінгу. У травні 2016-го у його допінг-пробі виявили мельдоній, а в грудні того ж року знайшли остарін.

Востаннє Повєткін виходив на ринг у березні 2021 року. Тоді він програв нокаутом британцю Ділліану Вайту, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На професійному ринзі росіянин провів 40 боїв, здобув 36 перемог і зазнав 3 поразок. Ще один поєдинок завершився внічию.

Повєткін двічі бився за чемпіонські пояси. 2013 року він одноголосним рішенням суддів програв українцю Володимиру Кличку, а 2018-го був нокаутований британцем Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що Повєткін публічно підтримав повномасштабне вторгнення російських окупантів до України. Окрім цього, у травні 2024-го його призначили заступником губернатора Вологодської області РФ.

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