Відомого російського тенісиста підозрюють у договірних матчах: ITF розпочала розслідування

28-річний росіянин, а також його грузинський колега Ніколоз Басілашвілі потрапили під підозру через білоруського тренера Єгора Яцика, який займається підготовкою обох гравців.

За інформацією німецького видання ZDF, Яцик пропонував гравцям гроші за те, щоб вони зіграли матч з необхідним результатом.

Джерело наводить слова анонімного східноєвропейського тренера. Він розповів що Яцик протягом багатьох років займається договірними матчами, працюючи переважно на російському та східноєвропейському ринках.

"Він має стосунок до договірних матчів упродовж багатьох років, працює з людьми, які залучені до цього в Росії та Східній Європі. У нього завжди є гроші з собою. Коли він на Турі, то звертає увагу на молодих тенісистів, які мають проблеми, фінансові чи психологічні, на яких може легко заробити гроші", - сказав тренер.

Одразу п'ять матчів за участю Карацева могли бути договірними. На кожен з них робили аномально великі ставки, що й викликало підозри.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) розпочала розслідування щодо четвертої ракетки Росії. В разі визнання винним Карацеву загрожує довічна дискваліфікація, штраф до 250 тисяч доларів і навіть в'язниця.

В оновленому рейтингу ATP Карацев розташовується на 40-й сходинці, Басілашвілі - 25-й. Росіянин є срібним призером Олімпіади-2020 в міксті.

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