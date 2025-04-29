Відомого українського боксера судять через звинувачення у крадіжці майна

Євген Хитров / © Соцмережі Євгена Хитрова

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Українського боксера Євгена Хитрова судять через звинувачення у крадіжці майна.

Про це повідомило видання "СВОЇ Кривий Ріг".

26 квітня 36-річного спортсмена затримали на в'їзді до Кривого Рогу. Йому висунули обвинувачення в системному розкраданні майна з сільгосппідприємств.

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Згодом Центрально-Міський суд Кривого Рогу обрав Хитрову запобіжний захід на час слідства – тримання під вартою з правом вийти під заставу у понад 420 тисяч грн.

Повідомляється, що боксеру та його спільнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Хитров – президент федерації боксу в Кривому Розі. Він був учасником Олімпіади-2012, де в 1/8 фіналу зазнав дуже суперечливої поразки від британця Ентоні Огого. Українець двічі відправляв суперника в нокдаун і за сумою трьох раундів загальний рахунок був нічийним (18:18), але судді віддали перемогу місцевому боксеру.

Євген ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF) та чемпіоном США в другій середній вазі за версією WBC. 2011 року він здобув "золото" чемпіонату світу серед аматорів.

Хитров закінчив професійну кар'єру 2019 року, здобувши 20 перемог (17 – нокаутом) за двох поразок. В останньому бою він переміг технічним нокаутом у третьому раунді ганського боксера Ернеста Амузу.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон UFC, який боксував з Ф'юрі та Джошуа, на мотициклі на смерть збив дівчину.