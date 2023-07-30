Відому російську тенісистку депортували з Чехії напередодні турніру WTA

Анастасії Павлюченковій не дозволили виступити на змаганнях навіть у нейтральному статусі.

Російську тенісистку Анастасію Павлюченкову депортували з Чехії, куди вона приїхала для участі у турнірі WTA 250 у Празі.

32-річна спортсменка з держави-терористки (WTA №98) побідкалася не неможливість зіграти на змаганнях у своєму Instagram.

"Вітання. Як ви бачили у попередньому пості, я не зможу брати участь у турнірі у Празі. Зараз я продовжую підготовку на хардових кортах US Series. Побачимося в Цинциннаті та на US Open", – написала Павлюченкова.

У червні цього року Чехія заборонила російським спортсменам та командам виступати на змаганнях на території країни.

Крім того, уряд Чехії заборонив своїм спортсменам і командам брати участь у змаганнях, що проводяться на території РФ.

Додамо, що WTA виступила із заявою, де заступилась за тенісистку з країни-агресорки, яку було депортовано з Чехії.

"Правила WTA стверджують, що всім гравцям має бути дозволено брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг, без дискримінації", – йдеться в заяві WTA.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли цивілізовані країни подібним чином ставляться до спортсменів з держави-терористки. Раніше до Польщі не пустили російську тенісистку Віру Звонарьову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

Нагадаємо, WTA та ATP допускають тенісистів з Росії та Білорусі до турнірів у нейтральному статусі. Організації відмовилися усунути гравців з країн-агресорок від участі у змаганнях.

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