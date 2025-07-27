Відомий американський тренер оцінив шанси Паркера у потенційному бою з Усиком

Олександр Усик / © Associated Press

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Відомий американський тренер з боксу Андре Розьє оцінив шанси обов'язкового претендента на пояс WBO в надважкій вазі Джозефа Паркера у потенційному бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

На його думку, нікому не до снаги перемогти українця, поки він не постарів.

"Усик – непереможний, він здолав усіх. Єдиний, хто наразі може наблизитися до нього – це Паркер. Мені подобається Джозеф, але я не думаю, що хтось може побити Усика. На мою думку, поки він не постарів, його неможливо зупинити", – сказав Розьє в інтерв'ю Seconds Out.

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Зазначимо, що Усику після перемоги в реванші над британцем Даніелем Дюбуа вже призначили обов'язковий захист титулу WBO проти Паркера. Українцю та новозеландцю дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.