Відомий блогер, який переміг Майка Тайсона, відреагував на виклик на бій від Усика

Джейк Пол / © Associated Press

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Популярний американський відеоблогер Джейк Пол відреагував на допис чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, в якому український боксер викликав його на поєдинок за правилами змішаних єдиноборст (ММА).

"Чи повинні ми це зробити?" – написав Пол, запустивши опитування в Instagram-сторіз щодо можливого бою з Усиком.

У листопаді минулого року Джейк здобув перемогу над легендою боксу Майком Тайсоном. На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

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Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Пол здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

У березні 2024 року Джейк у першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда, а в липні у шостому раунді достроково переміг ексбійця UFC Майка Перрі, який на короткому повідомленні вийшов на поєдинок замість Майка Тайсона.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

В останньому бою Олександр у ніч проти 22 грудня 2024 року в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Раніше Усик заявляв, що в наступному поєдинку хоче битися з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.