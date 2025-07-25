Відомий інсайдер заперечив інформацію про рекордний гонорар Усика в реванші з Дюбуа

Олександр Усик

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Авторитетний журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер заперечив інформацію, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробив рекордний гонорар за бій-реванш з Даніелем Дюбуа.

Раніше ЗМІ писали, що гонорар українського боксера за об'єднавчий поєдинок з британцем становив 132 мільйони доларів і став найбільшим у його кар'єрі.

Однак, за словами Коппінджера, насправді Усик отримав набагато менше грошей за реванш з Дюбуа. Ймовірно, лише 7% від зазначеної суми – близько 9 мільйонів доларів.

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"Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри? Можливо, 7 відсотків від цієї цифри", – написав Коппінджер на своїй сторінці в соцмережі X.

До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів. Обидва бої відбулися у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що раніше була інформація, яку суму Усик повинен буде сплатити до бюджету України з отриманого гонорару за реванш проти Дюбуа.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

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На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.