ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
2 хв

Відомий інсайдер заперечив інформацію про рекордний гонорар Усика в реванші з Дюбуа

Майк Коппінджер стверджує, що Олександр заробив за поєдинок набагато менше, ніж 132 мільйони доларів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик

Авторитетний журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер заперечив інформацію, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробив рекордний гонорар за бій-реванш з Даніелем Дюбуа.

Раніше ЗМІ писали, що гонорар українського боксера за об'єднавчий поєдинок з британцем становив 132 мільйони доларів і став найбільшим у його кар'єрі.

Однак, за словами Коппінджера, насправді Усик отримав набагато менше грошей за реванш з Дюбуа. Ймовірно, лише 7% від зазначеної суми – близько 9 мільйонів доларів.

"Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри? Можливо, 7 відсотків від цієї цифри", – написав Коппінджер на своїй сторінці в соцмережі X.

До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів. Обидва бої відбулися у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що раніше була інформація, яку суму Усик повинен буде сплатити до бюджету України з отриманого гонорару за реванш проти Дюбуа.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie