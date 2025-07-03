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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Відомий португальський футболіст загинув у ДТП в Іспанії

Гравець "Ліверпуля" Діогу Жота загинув в автокатастрофі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Діогу Жота

Діогу Жота / © Associated Press

Форвард "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП, що сталася в провінції Самора на заході Іспанії.

Про це повідомляє видання MARCA.

Аварія трапилася на 65-му кілометрі траси A-52. 28-річний Діогу загинув, коли автомобіль, в якому він їхав разом зі своїм братом Андре, гравцем клубу "Пенафіела" з португальської Сегунди, з'їхав з дороги.

Автомобіль одразу загорівся. За словами очевидців, полум'я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста "Ліверпуля" та його брата не вдалося.

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

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