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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Відомий тенісист Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський вирішив демобілізуватися з особистих причин.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сергій Стаховський

Сергій Стаховський / instagram.com/stako_s

Один з найтитулованіших українських тенісистів Сергій Стаховський, який після початку повномасштабного російського вторгнення пішов боронити батьківщину в лавах ЗСУ, демобілізувався в запас.

У коментарі Укрінформу він розповів, що демобілізувався у запас із лав ЦСО "Альфа" після понад чотирьох років служби.

"Учора, 10 вересня, командир підписав наказ про мою демобілізацію в запас", — сказав Стаховський.

Стаховський поінформував, що офіційно пропрацював на різних напрямках в "Альфі" останні 2,5 року, а неофіційно, на добровільних засадах, — від початку повномасштабного вторгнення.

Колишній тенісист вирішив демобілізуватися з особистих причин.

Найближчим часом Стаховський планує зосередитися на своїй виноробні Stakhovsky wines, виноградники якої розташовані на Закарпатті.

"Винарня зараз у поганому стані, тому одна з причин — це неможливість приділяти цьому більше уваги. Не можна служити й одночасно розвивати своє приватне підприємство. Це неправильно", — пояснив він.

40-річний Стаховський у минулому був першою ракеткою України та входив до топ-35 тенісистів світу. В нього троє дітей: донька Таїсія (2014 року народження), син Никифор (2015-го) та син Алекс (2019-го). Діти народилися у шлюбі з Анфісою Булгаковою, 2023 року пара розлучилася.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського.

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