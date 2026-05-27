Відомий тренер став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Відомий американський тренер Тедді Атлас прокоментував рішення рефері в ринзі Марка Лайсона зупинити бій чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена та зафіксувати перемогу українця технічним нокаутом.

Атлас категорично не погодився з критикою на адресу Лайсона, який зупинив поєдинок за секунду до завершення 11-го раунду.

Також він зазначив, що після нокдауну Верховен отримав близько 30 секунд на відновлення замість стандартних восьми.

"Ми самі засікали час. Минуло не вісім секунд, а близько тридцяти. Він отримав достатньо часу, щоб відновитися. Я справді вважаю, що рефері ухвалив рішення ще до гонгу. Він уже був готовий зупинити бій. Тому звинувачувати його не можна.

Для тих, хто каже, що рефері знав про останні десять секунд — це не його робота. Згадайте бій Хуліо Сезара Чавеса проти Мелдріка Тейлора, який зупинили за кілька секунд до завершення. Я зараз виступаю адвокатом рефері. Якщо я вважаю, що людина має рацію, я її захищаю. А якщо ні — критикую", — додав фахівець.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

