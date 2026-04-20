Відомий тренер зробив прогноз на бій Усик — Верховен

Малік Скотт вважає, що нідерландський кікбоксер не має жодних шансів перемогти українця.

Автор публікації
Максим Приходько
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Відомий тренер з боксу Малік Скотт поділився думками про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком і легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

Американський фахівець впевнений, що українець легко переможе свого нідерландського суперника.

Колишній тренер ексчемпіона світу в хевівейті Деонтея Вайлдера заявив, що Верховен не має жодних шансів у поєдинку проти Усика.

"Я думаю, що цей бій — "Капітан Очевидність". Заради продажу цього поєдинку Верховена називають великим кікбоксером і великим бійцем, але якби Ріко бився проти когось із топ-20 рейтингу, я б дав йому шанси. Однак я не даю йому абсолютно жодних шансів проти такого суперника, як Усик.

Якщо щось і може статися за цих обставин, то не через людину, яка прийшла сюди з іншого виду єдиноборств. Я просто не уявляю, що Верховен дасть Усику справді складний бій. Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидному боці", — сказав Скотт у коментарі Fight Hub TV.

Бій Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

