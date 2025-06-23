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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Відомий український боксер дізнався суперника для повернення в ринг після травми

Сергій Дерев'янченко проведе поєдинок з американцем Джеремі Рамосом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко / © Associated Press

Український боксер суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко дізнався дату наступного бою та ім'я суперника.

Свій наступний поєдинок 39-річний українець проведе проти 38-річного американця Джеремі Рамоса. Восьмираундовий бій відбудеться 1 липня у Нешвілі (США), повідомляє LuckyPunch.

У своєму останньому бою Дерев'янченко в серпні 2024 року одноголосним рішенням суддів поступився французу Крістіану Мбіллі. У третьому раунді українець травмував ліву руку, через що був змушений до кінця поєдинку боксувати лише правою.

Рамос у своєму останньому бою у жовтні 2024 року роздільним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Ендрю Ернандеса.

У послужному списку Дерев'янченка 15 перемог (10 – нокаутом) і 6 поразок на професійному рингу.

Раніше Сергій тричі мав шанс стати чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го зазнав поразки від американця Джермалла Чарло у поєдинку за титул WBC.

Рамос у професіоналах провів 29 поєдинків: здобув 14 перемог (4 – нокаутом) і зазнав 15 поразок.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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